Петербуржец проведет 11 лет в колонии за оборот более 2 кг наркотиков

Также он должен заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

В Петербурге вынесли приговор о незаконном обороте более 2 кг наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры по Северной столице.

Суд установил, что петербуржец 8 апреля 2022 года, находясь по месту своего жительства в одной из квартир дома улице Бестужевской, сбыл каннабис (марихуану) общей массой более 260 грамм.

В ходе обысков правоохранители изъяли из квартиры подсудимого: гашиш (более 1,6 кг) и каннабис (свыше 220 граммов). Указанные наркотические средства подсудимый хранил в упакованном виде для дальнейшего сбыта.

Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Также в Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению.

Фото: Piter.tv