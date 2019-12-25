Обокравший пожилую петербурженку лжеврач проведет год в колонии

Мужчина воспользовался моментом и похитил деньги старушки.

Петербургский суд приговорил лжеврача к году в колонии общего режима. Как сообщили в проесс-службе городской прокуратуры, петербуржец Алексей Бессарабов обокрал пенсионерку, прикинувшись медиком.

Как выяснилось, в минувшем апреле мужчина постучался в квартиру к пожилой женщине и представился врачом. Под надуманным предлогом злоумышленник добился приглашения внутрь, воспользовался временным отсутствием внимания со стороны хозяйки квартиры и быстро похитил найденные деньги. Затем мужчина пообещал 84-летней пенсионерке якобы принести из автомобиля медицинские маски и перчатки и покинул квартиру. Обратно злоумышленник так и не вернулся и скрылся с чужими 30 тысячами рублей.

В суде мужчина полностью признал вину.

Ранее мы рассказывали, что лжеполицейский развел 90-летнюю петербурженку на 500 тысяч рублей.

Фото: pixabay