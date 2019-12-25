Лжеполицейский развел 90-летнюю петербурженку на 500 тысяч рублей

Мошенник заявил, что ее сын якобы сбил человека на машине, и теперь ему нужны деньги.

В среду, 15 июля, в полицию позвонил петербуржец и сообщил, что его 90-летняя мать стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, пенсионерке позвонил неизвестный, представился полицейским и заявил, что ее сын сбил человека, и ему требуются деньги, чтобы урегулировать проблему. Лжеполицейский отметил, что сбитый пешеход якобы скончался на месте. Позднее к старушке в квартиру на Искровском проспекте пришел еще один неизвестный, которому женщина передала 500 тысяч рублей.

Отмечается, что за деньгами к пенсионерке пришел человек около 30 лет на вид, ростом около 176 см, худощавый, был в темной одежде и медицинской маске. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV