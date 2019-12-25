Безработный обокрал пожилую соседку в коммуналке на Садовой

Добычей злоумышленника стали 14,5 тысяч рублей и 89 юбилейных монет номиналом 10 рублей.

В воскресенье, 12 июля, в полицию Петербурга обратилась 62-летняя брошюровщица и заявила об ограблении комнаты в коммунальной квартире на Садовой улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, неизвестный преступник вошел к ней в комнату и украл 14,5 тысяч рублей и 89 юбилейных монет номиналом 10 рублей. Также он забрал кулон и серьги из металла желтого цвета, после этого грабитель с места происшествия скрылся.

На следующий день стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный мужчина, который при помощи запасного ключа проник в комнату соседки и обворовал ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что в Петербурге у 100-летней пенсионерки "электрики" украли 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV