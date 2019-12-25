В Петербурге у 100-летней пенсионерки "электрики" украли 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Калининского района расследует кражу у 100-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около 19:00 в полицию обратилась женщина 1920 года рождения. Она рассказала, что двое неизвестных "электриков" пришли в её квартиру на Бутлерова. Под предлогом проверки злоумышленники похитили из серванта конверт с 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее лжебанкиры развели двух женщин в Петербурге на 7 млн рублей.

Фото: Piter.TV