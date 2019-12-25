Лжебанкиры развели двух женщин в Петербурге на 7 млн рублей

Мошенники ввели в заблуждение своих жертв и заставили перевести на их счета внушительную сумму денег.

В четверг, 25 июня, в полицию Петербурга обратились две женщины 39 и 72 лет и заявили, что стали жертвами мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

У потерпевших оказались аналогичные разводы. Им на мобильные позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники ввели в заблуждение своих жертв и заставили перевести на их счета внушительную сумму денег.

Так, 72-летняя бабушка лишилась 5,235 млн рублей, а 39-летняя женщина отдала мошенникам 1,9 млн рублей. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Злоумышленников ищет полиция.

Ранее мы писали, что Петербург попал в список городов с высокой киберпреступностью.

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