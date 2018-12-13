Петербург попал в список городов с высокой киберпреступностью

За 5 месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационных технологий выросло на 85,1%.

Стало известно, что Петербург вошел в число регионов, в которых зафиксирована высокая киберпреступность. В списке лидеров также Москва, Новгородская, Калининградская, Ростовская области, Ингушетия, Бурятия.

По словам главы российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенанта Юрия Жданова, в мае преступники рассылали банковские трояны, а также вирусные программы для заражения устройств и тайного майнинга криптовалют. По информации МВД России, за 5 месяцев 2020 года число киберпреступлений выросло на 85,1%. Удельный вес также поднялся до 21,7 от общего числа (по сравнению в 2019 годом).

Ранее мы сообщили, что петербургские мошенники списали 4 млн рублей с 754 банковских счетов и прогуляли деньги в интернет-магазинах.

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