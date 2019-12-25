Петербургские мошенники списали 4 млн рублей с 754 банковских счетов и прогуляли деньги в интернет-магазинах

Злоумышленники похищали банковские данные с помощью поддельных сайтов онлайн-магазинов.

В Петербурге полицейские задержали троих неработающих местных жителей, изобличенных в крупном мошенничестве. Злоумышленники обчистили банковские счета более двух тысяч граждан, рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

С ноября 2019 года 31-летний, 21-летний и 19-летний мужчины создавали в интернете поддельные сайты интернет-магазинов известных брендов. Внешне похожие на оригинальные ресурсы, сайты-ловушки позволяли мошенникам красть сведения банковских карт граждан, которые оплачивали на подделках товары и услуги. Также банда покупала данные чужих карт в закрытых чатах "Телеграм" и в даркнете. Получая данные карт, злоумышленники списывали с них средства и обналичивали, делая покупки в известных онлайн-магазин Joom, Wildberries и Apple. Часть средств банда обналичивала, оформляя фиктивную аренду автомобилей премимум-класса в двух сервисах заказа такси. За все время своей деятельности мошенники получили данные о реквизитах 2000 карт и обчистили счета более 754 граждан на сумму около 4 млн рублей.

В ходе обысков в квартирах злоумышленников изъяли сотни сим-карт, мобильные телефоны для создания аккаунтов по обналичиванию денег, мобильники с перепиской в "Телеграме" и базу данных со сведениями о тысячах банковских карт. Возбуждено уголовное дело о краже, все трое помещены под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег.

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