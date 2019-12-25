В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег

Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей.

Во вторник, 16 июня, полиция задержала преступную группу, занимающуюся незаконными обналичиванием денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных оказались организатор банды, 38-летняя гендиректор ООО "Служба Экономической Безопасности", которое занимается бухгалтерским учетом, проведением финансового аудита и еще рядом подобных услуг, а также 49-летняя бухгалтер, и 27-летний курьер-помощник. Известно, что в 2013 году компания объединилась для незаконного обогащения посредством получения денег за открытие и ведение банковских счетов юрлиц, осуществление расчетов и инкассирования денежных средств. Злоумышленники при этом не имели никакой лицензии на подобную работу и в своей деятельности использовали реквизиты 11 фиктивных компаний. С их помощью банда обналичивала деньги, поступающие от различных юрлиц на расчетные счета фиктивных фирм.

В минувшем феврале группа привлекла к работе физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании средств на счетах, и предложила услугу по инкассированию денег и осуществлению расчетов по их счетам. За эти операции злоумышленники просили 9% от обналичиваемой суммы. Таким образом с 2013 года по февраль 2020 года банда перевела на фиктивные счета порядка 108 млн рублей, которые после обналичивания передавались заинтересованным лицам. Выгода самих злоумышленников составила 9,7 млн рублей.

При обысках в офисе на Митрофаньевском шоссе были найдены и изъяты 37 банковских карт, оформленных на третьих лиц, мобильники и компьютеры, используемые для доступа в систему "банк-клиент". Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

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