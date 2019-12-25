К хоккеисту Сушинскому пришли с обысками и подозрением в обналичивании денег

Полиция проверяет 30 адресов фигурантов дела о незаконной банковской деятельности.

Утром 9 июня петербургская экономическая полиция нагрянула с обысками на 30 адресов: проверяются квартиры и офисы фигурантов уголовного дела об обналичивании денег. Об этом рассказала "Фонтанка".

Правоохранители приехали и к хоккеисту Максимум Сушинскому в частный коттедж в Петергофе. Экс-спортсмен числится совладельцем и основателем компании "Авангард", автосалон этой организации расположен в Приморском районе. Известно, что салон является официальным дилером Mersedes в городе. Следствие считает, что бизнесмены продавали наличные, полученные при продаже дорогостоящих иномарок – проводили клиентские наличные как деньги с карты, а после отдавали их обнальщикам за процент.

По информации издания, предпринимателей и работников из подставных фирм свозят в Главное следственное управление города.

Ранее мы рассказывали, что сотрудника Минпромторга и троих посредников задержали по делу о взятке.

Фото: Piter.TV