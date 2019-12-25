Мужчина украл почти 10 миллионов из банкомата в Красносельском районе

Полиция разыскивает злоумышленника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 июля в полицию обратился представитель одного из петербургских банков. Он заявил, что 10 июля около 10 утра неизвестный мужчина подобрал ключ и код к банкомату, после чего вынес из него 9 830 000 рублей.

Известно, что банкомат находился в гипермаркете на ул. Партизана Германа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник за час до совершения преступления остановил "Хёндай Солярис" у д. 139 по пр. Ветеранов и попросил довезти его до магазина. Водителя иномарки опросили, а автомобиль отправили на спецстоянку полиции для детального осмотра.

Полиция разыскивает злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что сигнализация спугнула взломщика банкомата на улице Карташихина.

Фото: Pixabay