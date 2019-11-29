Сигнализация спугнула взломщика банкомата на улице Карташихина

Мужчина взорвал устройство, но не смог похитить деньги.

Около четырех утра в воскресенье, 5 июля, полиция получила сообщение от службы безопасности банка. Сотрудник кредитной организации рассказал, что в круглосуточном отделении банка на улице Карташихина, 10, неизвестный пытался вскрыть банкомат. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, странный мужчина покорежил агрегат, но ничего не похитил. С места происшествия злоумышленник скрылся на серебристом "Фольксвагене".

Полицейские просмотрели видеозапись с камеры наблюдения на банкомате, а позднее, около 8 утра, увидели на набережной Макарова серебристую иномарку, похожую на машину, на которой уехал взломщик. Как выяснилось, машина принадлежала 63-летней петербурженке. Вечером того же дня полицейские задержали на набережной Макарова подозреваемого во взломе банкомата 40-летнего неработающего местного жителя. Мужчина закачал в устройство газ и поджег его с безопасной дистанции, однако при вскрытии купюроприемника отверткой сработала сигнализация, которая и спугнула взломщика.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

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