СК задержал создателя группы в даркнете, организовывавшей заказные убийства

Светлана Петренко рассказала о киберпреступной схеме.

Следственный комитет задержал создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале СК РФ. Свдениями поделилась официальный представитель ведомсва Светлана Петренко.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Следствие считает, что организация преступлений производилась на онлайн-площадке. Владелец ресурса (38-летний житель Ижевска) специализировался на предоставлении услуг заказчикам за денежное вознаграждение. Он причастен к гибели минимум двух человек, а также подготовке к убийству, покупке и передаче оружия и боеприпасов. Сервис работал при условии анонимности и принимал оплату криптовалютой или фиатными денежными средствами через электронные кошельки, которые были зарегистрировали на фиктивных граждан. В ходе обысков квартиры подозреваемого оперативники нашли свыше тысячи сим-карт, более 500 банковских карт и крупную сумму наличных.

Мужчина может быть причастен к убийству супругов из Владимирской области. Преступление произошло в 2020 году. Также он занимался подготовкой убийства жителя Петербурга. Делопроизводство находится на контроле отделения, занимающегося киберпреступлениями. Ранее СК РФ задержал исполнителя и пособников преступления. Последние собирали личные данные и сведения о местонахождении потерпевших.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России