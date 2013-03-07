США депортировали в Россию киберпреступника Алексея Буркова

В 2015 году россиянина задержали в Израиле, а затем экстрадировали в США, где ему назначили девять лет тюрьмы.

Гражданин РФ Алексей Бурков, который обвиняется в киберпреступлениях, депортирован из Соединенных Штатов в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Задержание мужчины произошло в аэропорту Шереметьево.

Буркова предъявлено обвинение в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.

Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. из сообщения пресс-службы МВД РФ

Ведомство утверждает, что россиянин вел преступную деятельность с 2008 по 2015 год. Позже ему было заочно предъявлено обвинение в краже, незаконном получении и разглашении тайных сведений, а также создании и использовании вредоносного ПО и других преступлениях.

Бурков был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В 2015 году его задержали в Израиле, а через несколько лет экстрадировали в Соединенные Штаты, где его обвиняли в преступлениях по аналогичным статьям. В 2020 году американский суд назначил россиянину девять лет тюрьмы, но позже было принято решение депортировать Буркова в РФ.

Ранее из Китая был депортирован россиянин, обвиняемый в контрабанде наркотиков.

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