Мужчина скрывался в Гуанчжоу по поддельному паспорту.

Из Китая депортирован обвиняемый в контрабанде наркотиков. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов России рассказала представитель ведомства Ирина Волк. Чиновница заметила, что в мае 2012 года подозреваемый нелегально переместил через таможенный пункт запрещенные вещества. речь идет о метамфетамине с массой в 20 граммов. Сейчас мужчина обвиняется по части 3 статьи 229.1 УК РФ.

В международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина полицейские задержали гражданина России, депортированного из Китая и обвиняемого в контрабанде наркотиков. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Фигурант расследования покинул пределы России, после чего руководство полиции по Приморскому краю объявило его в международный розыск. Установлено, что предполагаемый преступник работал в транспортной компании, которая занималась междукнародными перевозками грузов. Он проживал на территории портового города Гуанчжоу на юге КНР. Гражданин РФ использовал фальшивые документы.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России