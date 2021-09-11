Из Китая депортирован обвиняемый в контрабанде наркотиков. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов России рассказала представитель ведомства Ирина Волк. Чиновница заметила, что в мае 2012 года подозреваемый нелегально переместил через таможенный пункт запрещенные вещества. речь идет о метамфетамине с массой в 20 граммов. Сейчас мужчина обвиняется по части 3 статьи 229.1 УК РФ.
В международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина полицейские задержали гражданина России, депортированного из Китая и обвиняемого в контрабанде наркотиков.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ
Фигурант расследования покинул пределы России, после чего руководство полиции по Приморскому краю объявило его в международный розыск. Установлено, что предполагаемый преступник работал в транспортной компании, которая занималась междукнародными перевозками грузов. Он проживал на территории портового города Гуанчжоу на юге КНР. Гражданин РФ использовал фальшивые документы.
В Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы.
Фото и видео: официальный сайт МВД России
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