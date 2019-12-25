В Иркутской области нашли живой пропавшую более двух недель назад туристку из Москвы. Об этом рассказали представители регионального управления МВД. В полиции уточнили, что 29-летняя женщина вместе с мужем в августе сплавлялась по горной реке, но затем перестала выходить на связь.
Туристка из Москвы больше двух недель спасалась в сибирской тайге. Мужчины случайно встретили ее у берега.
пресс-служба МВД РФ по региону
Сейчас жизни путешественницы ничего не угрожает. Она рассказала оперативникам, что во время сплава на катамаране тот поворачивался и ломался. Также предположительно муж туристки погиб из-за обострения заболевания. Жители ближайшего населенного пункта встретили пострадавшую 9 сентября, а на следующий день та была доставлена в город Слюдянка.
Женщина уточнила, что в 20-ых числах августа ее супруг начал жаловаться на плохое самочувствие. Уже 27-го числа он перестал передвигаться, а 7 сентября - скончался. Женщина решила искать обратный путь самостоятельно. Катамаран с путешественницей прибило к скале в районе Ореховой пади.Там ее нашли рыбаки.
В настоящее время на место гибели 46-летнего мужчины запланирован выезд спасателей и полиции.
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Фото: Pixabay.com
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