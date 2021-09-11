В Подмосковье строитель похитил украшения на полмиллиона

Мужчина обокрал хозяйку, когда та отлучилась по делам.

В Подмосковье полицейские задержали строителя, похитившего у работодателя ювелирные украшения на сумму более 500 тысяч рублей. Пострадавшей стала жительница Наро-Фоминска. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ. С заявлением к оперативникам обратилась женщина. Она рассказала, что из ее дома в поселке Новая Ольховка пропали драгоценности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

По горячим следам представители закона поймали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Липецкой области. Мужчина рассказал полицейским о том, где спрятал украденное. Сейчас ценные вещи возвращены хозяйке.

Следствие установило, что злоумышленник делал ремонт фасада дома заявительницы и решил обокрасть ее, когда та ненадолго отлучилась по своим делам. Он подставил лестницу к балкону второго этажа, а затем через незапертую дверь проник в помещение. Там и находились золотые изделия. В настоящее время фигурант расследования ждет суда. Ему выбрана мера пресечения в виде ареста.

В квартире 33-летнего педофила нашли пропавшего в Ленобласти подростка.

Фото и видео: официальный сайт МВД России