В квартире 33-летнего мужчины нашли пропавшего в Ленобласти подростка

По версии следствия, он заманил школьницу в свой дом через социальные сети.

В Петербурге задержали мужчину, который удерживал в своей квартире 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Подозреваемый переписывался с девочкой с 27 августа по 9 сентября на платформе Telegram. Он отправлял собеседнице эротические фотографии и сообщения интимного характера.

В четверг, 9 сентября, девочка пропала. Школьница ушла в учебное заведение, но после уроков домой не вернулась. Отец исчезнувшей рассказал о случившемся правоохранителям. В компьютере ребенка сотрудники полиции обнаружили переписку с неизвестным мужчиной, который рассказывал о половой жизни.

Силовики установили личность автора писем в Telegram и посетили его квартиру. Здесь они нашли и пропавшую школьницу. Вред девочке мужчина не успел причинить.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге стало известно, дети какого возраста чаще всего становятся жертвами педофилов.

Фото: Piter.tv