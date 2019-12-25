Вилочный погрузчик свалился на "Фольксваген" на улице Салова

Никто из людей не пострадал.

Днем в среду, 7 октября, на рынке на улице Салова пострадала иномарка. По словам очевидцев, разместивших фото "аварии", на "Фольксваген" упал вилочный погрузчик.

Как заметно на фотографиях, спецтехника, вероятно, разгружавшая на рынке какой-то товар, свалилась набок с платформы. Погрузчик упал прямиком на припарковавшийся у платформы автомобиль покупателя. В обоих машинах не оказалось людей, поэтому никто не пострадал. Что послужило причиной падения погрузчика, неизвестно.

Ранее появилось видео момента ДТП на перекрестке Лёни Голикова и Ветеранов.

Фото: Али Мортада, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"