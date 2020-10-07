Появилось видео момента ДТП на перекрестке Лёни Голикова и Ветеранов

В результате аварии чуть не пострадал прохожий.

В распоряжении Piter.tv оказалось видео момента аварии, которая произошла накануне в Кировском районе Петербурга. На перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов столкнулись "Киа Рио" и "Хендай Солярис".

Информации о пострадавших не поступало. На кадрах можно заметить, как водитель за рулем "Соляриса" выехал на перекресток и повернув, не заметив другой автомобиль справа. Одна из иномарок после столкновения выехала на тротуар и сбила светофор, а он чуть не задел прохожего.

Видео с места происшествия ранее показал мобильный корреспондент Piter.tv.

Видео: Piter.tv