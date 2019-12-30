Вилли Вонка может стать женщиной в новом фильме

Кинематографисты считают, что это "оживит" историю.

В новой экранизации "Чарли и шоколадная фабрика" роль Вилли Вонки может сыграть женщина, сообщило издание Daily Mail.

Warner Bros проводит кастинг и ищет съемочную команду. История расскажет о жизни Вонки и о том, как он познакомился с Умпа-Лумпами.

Роальд Даль написал повесть в 1964 году. В 1971 ее впервые экранизировали — это был мюзикл с Джином Уайлдером в роли Вонки. Через 34 года — в 2005 году — повесть переснял Тем Бертон и позвал на роль главного любителя шоколада Джонни Деппа.

Ранее мы писали, что в музее Ф. М. Достоевского приглашают на спектакль.

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