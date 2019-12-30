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Вилли Вонка может стать женщиной в новом фильме
Сегодня, 18:05
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arteliseev

Вилли Вонка может стать женщиной в новом фильме

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Кинематографисты считают, что это "оживит" историю.

В новой экранизации "Чарли и шоколадная фабрика" роль Вилли Вонки может сыграть женщина, сообщило издание Daily Mail.

Warner Bros проводит кастинг и ищет съемочную команду. История расскажет о жизни Вонки и о том, как он познакомился с Умпа-Лумпами. 

Роальд Даль написал повесть в 1964 году. В 1971 ее впервые экранизировали — это был мюзикл с Джином Уайлдером в роли Вонки. Через 34 года — в 2005 году — повесть переснял Тем Бертон и позвал на роль главного любителя шоколада Джонни Деппа.

Ранее мы писали, что в музее Ф. М. Достоевского приглашают на спектакль. 

Видео: Movieclips Classic Trailers

Теги: вилли вонка, роальд даль
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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