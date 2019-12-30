В музее Ф. М. Достоевского приглашают на спектакль

Cпектакль Малого театра кукол "Летают" представят сегодня в музее Ф.М.Достоевского.
По словам создателей, это спектакль-эксперимент. В постановке актёры пытаются разобраться, кто такой "русский человек" сегодня, и что же его ждёт в будущем.
Зрители увидят невероятный перфоманс, в котором танцы рождают театральное представление, полное разных смыслов и интерпретаций.
Режиссер-хореограф - Александр Лялюшкин.
Ранее мы сообщили, что "Драма госпожи Мурашкиной" ждёт гостей.
Фото: Музей Достоевского / ВКонтакте
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