В музее Ф. М. Достоевского приглашают на спектакль

Он пройдет сегодня в 19:00.

Cпектакль Малого театра кукол "Летают" представят сегодня в музее Ф.М.Достоевского.

По словам создателей, это спектакль-эксперимент. В постановке актёры пытаются разобраться, кто такой "русский человек" сегодня, и что же его ждёт в будущем.

Зрители увидят невероятный перфоманс, в котором танцы рождают театральное представление, полное разных смыслов и интерпретаций.

Режиссер-хореограф - Александр Лялюшкин.

Ранее мы сообщили, что "Драма госпожи Мурашкиной" ждёт гостей.

Фото: Музей Достоевского / ВКонтакте