  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В музее Ф. М. Достоевского приглашают на спектакль
Сегодня, 17:54
172
arteliseev

В музее Ф. М. Достоевского приглашают на спектакль

0 0

Он пройдет сегодня в 19:00.

Cпектакль Малого театра кукол "Летают" представят сегодня в музее Ф.М.Достоевского.

По словам создателей, это спектакль-эксперимент. В постановке актёры пытаются разобраться, кто такой "русский человек" сегодня, и что же его ждёт в будущем. 

Зрители увидят невероятный перфоманс, в котором танцы рождают театральное представление, полное разных смыслов и интерпретаций.

Режиссер-хореограф - Александр Лялюшкин.

Ранее мы сообщили, что "Драма госпожи Мурашкиной" ждёт гостей.

Фото: Музей Достоевского / ВКонтакте

Теги: спектакль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии