"Драма госпожи Мурашевой" ждёт гостей

Графоман-комедия поставлена по мотивам рассказов А. П. Чехова в исполнении интерактивного "Театра Кота Мурашкина".
Напомним, что чеховская героиня Мурашкина страдает графоманией и обращается к читающей публике Петербурга с новыми томами графоман-комедии "Драма":
— Павел Васильевич! — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. — Я знаю, вы заняты... вам каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к чёрту, но... будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас... Будьте милы!
Спектакль — участник фестивалей "Театральный Петербург на Книжных аллеях" и "Библионочь – 2019". Автор идеи проекта - Елена Левин. Режиссер спектакля - Наталия Губенко.
Вход на спектакль свободный.
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Фото: ВКонтакте
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