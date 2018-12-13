Экс-тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал работу Семака

Эксперт рассказал, как им работалось вместе с Сергеем Семаком в прошлом.

Экс-тренер "Зенита" рассказал о качествах Сергея Семака, который ранее был его помощником. Андре Виллаш-Боаш поделился с журналистами сведениями о профессиональных навыках нынешнего главного тренера "сине-бело-голубых".

Португалец заметил, что Семак готов постоянно учиться. Он тянется к новым знаниям, а также готов делиться собственным опытом с воспитанниками.

Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился, пока был моим помощником комментирует Виллаш-Боаш взаимоотношения с Семаком

Тренер похвалил бывшего подопечного в том, что тот смог добиться успешного карьерного роста: из простого игрока тот дорос до позиции главного тренера.

Напомним, что сам Андре возглавлял петербургский футбольный клуб в период с 2014 по 2016 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что супруга Сергея Семака рассказала подписчикам в Instagram о тематике новой книги.

Фото: ФК "Зенит"