Для жителей данных регионов это кажется очень тёплой погодой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об аномальном потеплении в четырех регионах России. Об этом пишет ТАСС.

Тепло придёт к жителям Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области. Температура в данных регионах прогреется выше нормы на 3-10 градусов.

Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Он отметил, что для жителей данных регионов это кажется очень тёплой погодой.

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