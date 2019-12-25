Вильфанд: в России ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов

В Гидрометцентре объяснили, откуда в РФ поступит теплый воздух.

В России ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист объяснил, что норма будет превышена на 90% территории страны минимум на четыре градуса по Цельсию.

Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, все Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию. Роман Вильфанд, синоптик

Эксперт напомнил, что теплую погоду обеспечит в азиатской части страны (Якутии и Красноярском крае) воздух, пришедший из Атлантики. Вильфанд заметил, что такая ситуация происходит крайне редко. В столичном регионе самыми теплыми окажутся четверг и пятница. Уже 5 ноября в Москве стоит ждать температуры, превышающей плюс 13 градусов в дневное время, восемь градусов - ночью. В регион теплый воздух придет с восточной части Средиземноморья.

Московский туман задерживает рейсы из Петербурга в столицу.

Фото: Piter.tv