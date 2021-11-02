  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:19
116
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Московский туман задерживает рейсы из Петербурга в столицу

0 0

В Северной столице тоже туман, но не такой сильный.

Из-за тумана в Москве в Пулково задерживаются 6 рейсов в столицу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло 2 ноября. Один из них должен был улететь еще в 06:30. 

В Москве из-за тумана продлили желтый уровень погодной опасности. Десятки рейсов были отменены. 

Стоит отметить, что легкая дымка также окутала и Петербург. Особенно хорошо ее видно с верхних этажей. При этом для водителей и пешеходов она не стала серьезным препятствием.

Стоит отметить, что погода в ночное время в Петербурге все еще выше нуля. Днем будет +7...+9 без существенных осадков. 

Видео: Piter.TV

Теги: видимость, погода, туман
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии