Московский туман задерживает рейсы из Петербурга в столицу

В Северной столице тоже туман, но не такой сильный.

Из-за тумана в Москве в Пулково задерживаются 6 рейсов в столицу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло 2 ноября. Один из них должен был улететь еще в 06:30.

В Москве из-за тумана продлили желтый уровень погодной опасности. Десятки рейсов были отменены.

Стоит отметить, что легкая дымка также окутала и Петербург. Особенно хорошо ее видно с верхних этажей. При этом для водителей и пешеходов она не стала серьезным препятствием.

Стоит отметить, что погода в ночное время в Петербурге все еще выше нуля. Днем будет +7...+9 без существенных осадков.

Видео: Piter.TV