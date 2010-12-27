По стране ожидаются качки давления и температуры.

Роман Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой, которые принесут температуру в - 25 градусов. Об этом "Российской газете" сообщил глава Гидрометцентра России. Он объяснил что, скачки температуры охватят Западную и Восточную Европу, европейскую часть РФ, Западную Сибирь.

Однако на большей территории страны погода останется в пределах или чуть выше нормы. Конкретные даты синоптик назвать не смог, это будет зависеть от азорского антициклона и исландского минимума. Если первый будет развит, а второй - низок, то давление будет ниже обычного. Это создаст положительную фазу для североатлантического колебания. Затем оно сменится прямо противоположным процессом, но период предугадать сложно.

В какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода прокомментировал эксперт

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти 12 декабря ожидается от -10 до +1 и гололедица.

Фото: Piter.tv

