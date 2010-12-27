В Ленобласти 12 декабря ожидается от -10 до +1 и гололедица

Местных жителей просят быть внимательными и острожными.

В Ленинградской области в четверг, 12 декабря, будет облачная погода, в некоторых районах пройдёт мокрый снег. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на 12 декабря столбики термометра опустятся до минус 1-6 градусов (местами до минус десяти), днём температура будет колебаться от +1 до -4 градусов. Ветер будет дуть с юго и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

Местных жителей просят быть внимательными и острожными из-за гололедицы на дорогах.

Петербург 11 декабря находится под гребнем антициклона.

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