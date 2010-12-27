Россиян предупредили о резких перепадах температуры в декабре

За несколько дней температура может повыситься на 25 градусов.

В декабре погода на большей части европейской части России будет теплее обычного. Кроме того, в некоторых регионах страны стоит ожидать резких температурных скачков. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в Красноярском крае, в районе Туры, сейчас стоят морозы около 44-46 градусов ниже нуля. На юге Западной Сибири столбик термометра показывает минус 25 градусов. Все это, по словам синоптика, ниже нормы на 12-14 градусов. Однако пройдет совсем немного времени, и к концу рабочей недели температура повысится. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель.

Также потеплеет в центре Красноярского края, где минимальные значения составят минус 20 градусов, а максимальные — минус 5-10 градусов. Это значит, что температура воздуха в регионе за четыре дня повысится на целых 25 градусов.

В Центральной России также можно наблюдать температурные скачки. 4 декабря в Москве начнется метель, а вечером на дорогах образуется гололедица. В четверг жителей столицы ждет оттепель, а к концу недели столбик термометра поднимется выше нуля. К середине следующей недели в Москве опять похолодает.

Ранее мы писали, что Петербург попал в теплый сектор атлантического циклона.