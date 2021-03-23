Вильфанд рассказал о погоде весной и летом в России

В Гидрометцентре РФ сообщили о характеристиках грядущего вегетационного сезона.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции ТАСС рассказал о погоде весной и летом по стране. По данным синоптика, в текущем году в большинстве регионов РФ ожидается теплая и засушливая погода.

Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ

Специалист объяснил журналистам, что в июне в России класс выше нормы прогнозируется также в Красноярском крае и Якутии. В июле жара дойдет до северо-востока европейской части страны, до Урала и Западной Сибири. В августе очаги тепла можно будет зафиксировать на западе европейской части, Таймыре, Ямале и Забайкалье.

Россиянам назвали сроки потепления.

Видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС