Вильфанд рассказал, когда в центральный регион придет бабье лето

Со вторника в центральной России ожидается начало бабьего лета.
РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает, что во вторник в Центральный федеральный округ придет долгожданное бабье лето. До этого будет довольно прохладно. С понедельника начнет подрастать атмосферное давление, что означает приход антициклона, который принесет долгожданное потепление.
Во вторник ожидается около 15-18 градусов тепла, а в среду и четверг воздух прогреется до 20 градусов. Надолго ли придет бабье лето, не уточняется.
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Фото: pixabay
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