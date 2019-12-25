Вильфанд рассказал, когда в центральный регион придет бабье лето

В центральную часть России во вторник придет антициклон и потеплеет.

Со вторника в центральной России ожидается начало бабьего лета.

РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает, что во вторник в Центральный федеральный округ придет долгожданное бабье лето. До этого будет довольно прохладно. С понедельника начнет подрастать атмосферное давление, что означает приход антициклона, который принесет долгожданное потепление.

Во вторник ожидается около 15-18 градусов тепла, а в среду и четверг воздух прогреется до 20 градусов. Надолго ли придет бабье лето, не уточняется.

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