Аномальный холод придёт и в Западную Сибирь.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России. По его словам, в них будет наблюдаться необычно холодная температура.

Речь идёт об уральских регионах - Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В ближайшие дни в этих регионах температура ночью будет опускаться до 25-30 градусов — это на 5-10 градусов холоднее климатической нормы.

Также аномальный холод придёт и в Западную Сибирь. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае температура будет на 15-18 градусов ниже обычной — морозы будут стоять на уровне 40-43 градусов.

При этом Дальний Восток ждёт аномальной потепление — на 20-25 градусов выше климатической нормы.

Ранее мы писали, что во вторник в Петербурге ожидается до -3 градусов.

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