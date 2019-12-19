  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:01
134
lesjasap
Код вставки плеера

Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе

0 0

Он немного утихнет вечером.

Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе. Ветер возникает из-за слишком близко расположенных друг к другу линий равного давления. Об этом исполняющий обязанности главы Гидрометцентра рассказал "РИА Новостям".

Сейчас давление сильно меняется с запада на восток на сравнительно небольшом пространстве. Дует также западный и северо-западный ветер. Ведомству пришлось выпустить предупреждение сначала для жителей Подмосковья, а затем и для Москвы.

В столице порывы могут достигать 19-25 метров в секунду. Синоптики ожидают, что ближе к вечеру ситуация улучшится, ветер ослабнет.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии.
 

Теги: вильфанд, гидрометцентр, москва, погода, прогноз погоды, синоптики, шторм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии