Он немного утихнет вечером.

Вильфанд объяснил, откуда взялся штормовой ветер в столичном регионе. Ветер возникает из-за слишком близко расположенных друг к другу линий равного давления. Об этом исполняющий обязанности главы Гидрометцентра рассказал "РИА Новостям".

Сейчас давление сильно меняется с запада на восток на сравнительно небольшом пространстве. Дует также западный и северо-западный ветер. Ведомству пришлось выпустить предупреждение сначала для жителей Подмосковья, а затем и для Москвы.

В столице порывы могут достигать 19-25 метров в секунду. Синоптики ожидают, что ближе к вечеру ситуация улучшится, ветер ослабнет.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии.

