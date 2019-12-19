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Петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии

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Закрытые защитные сооружения сдерживали массу воды высотой 2 метра 21 см (уровень выше нормы).

Сегодня ночью закрытая дамба героически спасала Петербург от наводнения. Закрытые защитные сооружения сдерживали массу воды высотой 2 метра 21 см (уровень выше нормы). Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видны последствия шторма.

Отметку плюс 2 метра вода со стороны Финского залива преодолела в 23:31. Если бы накауне вечером дамбу не закрыли, то в городе затопило бы все набережные. Защитные сооружения могут сдержать 5-метровый уровень воды выше нормы.

В Петербурге за ночь ветер повалил деревья, стенды и строительные леса. 

Видео: ВК/ Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: ветер, дамба, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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