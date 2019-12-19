Петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии

Закрытые защитные сооружения сдерживали массу воды высотой 2 метра 21 см (уровень выше нормы).

Сегодня ночью закрытая дамба героически спасала Петербург от наводнения. Закрытые защитные сооружения сдерживали массу воды высотой 2 метра 21 см (уровень выше нормы). Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видны последствия шторма.



Отметку плюс 2 метра вода со стороны Финского залива преодолела в 23:31. Если бы накауне вечером дамбу не закрыли, то в городе затопило бы все набережные. Защитные сооружения могут сдержать 5-метровый уровень воды выше нормы.

В Петербурге за ночь ветер повалил деревья, стенды и строительные леса.

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