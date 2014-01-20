Вильфанд: холод и дожди в РФ продержатся до конца следующей недели

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что холод и дожди в центре Европейской части страны продержатся до конца следующей недели. Такое заявление специалист сделал в интервью "РИА Новостям". Эксперт заметил, что 18 сентября будет солнечно и ясно, но прохладно.
Я бы сказал, очень симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на три—четыре градуса ниже нормы. В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно.
Роман Вильфанд, синоптик
Метеоролог подчеркнул, что погода в РФ начнется портиться уже с понедельника - 20 сентября. Для региона максимальными температурами станут 5-6 градусов. Ожидаются местами сильные дожди, а погода - на уровне октябрьских показателей. Их принесут в европейскую часть РФ воздушные массы из Арктики. До конца рабочей недели потепления не планируется.
В субботу в Петербурге будет холодно, но без дождей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все