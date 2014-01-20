  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вильфанд: холод и дожди в РФ продержатся до конца следующей недели
Сегодня, 7:43
30
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Вильфанд: холод и дожди в РФ продержатся до конца следующей недели

0 0

В Гидрометцентре рассказали о погоде для европейской части России.

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что холод и дожди в центре Европейской части страны продержатся до конца следующей недели. Такое заявление специалист сделал в интервью "РИА Новостям". Эксперт заметил, что 18 сентября будет солнечно и ясно, но прохладно.

Я бы сказал, очень симпатичный день: будет солнышко, без осадков. Да, на три—четыре градуса ниже нормы. В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно.

Роман Вильфанд, синоптик

Метеоролог подчеркнул, что погода в РФ начнется портиться уже с понедельника - 20 сентября. Для региона максимальными температурами станут 5-6 градусов. Ожидаются местами сильные дожди, а погода - на уровне октябрьских показателей. Их принесут в европейскую часть РФ воздушные массы из Арктики. До конца рабочей недели потепления не планируется.

В субботу в Петербурге будет холодно, но без дождей.

Фото: Piter.tv

Теги: гидрометцентр, погода, прогноз погоды, роман вильфанд
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии