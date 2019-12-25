В субботу в Петербурге будет холодно, но без дождей

Температура воздуха прогреется до +10…+12 градусов днем.

В субботу, 18 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не будет. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, днем потеплеет до +10…+12. Ветер подует с северо-востока, востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что в Петербурге установили памятную доску актеру Георгию Жженову.

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