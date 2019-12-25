В Петербурге установили памятную доску актеру Георгию Жженову

Мемориал появился на фасаде дома №20 на 1-й линии Васильевского острова.

В Петербурге появилась мемориальная доска актеру Георгию Жженову. Увековечить память народного артиста СССР, звезды фильмов "Экипаж" и "Берегись автомобиль" предложил Союз кинематографистов. Инициативу поддержал губернатор города Александр Беглов.

Памятную доску установили на фасаде дома №20 на 1-й линии Васильевского острова. В этом здании известный актер прожил первые 20 лет своей жизни.

Георгий Жженов родился в Петербурге в 1915 году. За всю свою жизнь сыграл более 100 ролей в кино. За яркое и самобытное творчество Жженов был удостоен госпремии РСФСР.

Ранее Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера.

Фото: kino-teatr.ru, Пиотровский Online / Telegram