Глава РФ выступил на церемонии презентации памятника павшим воинам.

Российский президент Владимир Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера. Глава государства посетил Псковскую область ради торжественной церемонии. Глава страны напомнил собравшимся, что в памятник увековечивает память бойцов 6-й роты местной дивизии ВДВ, который геройски пали в сражении против террористов в Афганистане в боях под Аргуном. Трагедия произошла в 2000 году. Политик заметил, что когда блестящий полководец и неотступный защитник Руси Александр Невский одержал победу на Чудском озере, ему было немногим больше 20 лет.

И вся его дружина — такие же, как он, совсем молодые люди. Мы видим здесь на мемориале образы этих мужественных, юных ратников, вставших на доспехи побежденных врагов. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что исторические материалы не сохранили портретные изображения княжеской дружины, поэтому по замыслу скульптора их образы собирательные. Политик напомнил, что полк бойцов Псковской дивизии ВДВ носил имя Александра Невского. По мнению главы государства, ничто не способно разорвать священную связь времен и поколений. Он выразил благодарность архитектору Виталию Шанову за воплощение в мемориале образов воинов-защитников.

Путин: власти Москвы в пандемию находят баланс между ограничениями и нормальным развитием.

Фото: Kremlin.ru