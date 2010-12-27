Самолет из "Пулково" развернули над Калининградом обратно

Причиной стала грозовая активность над городом назначения.

Рейс из Петербурга, летевший в Калининград, развернули в воздухе в обратном направлении. Самолету авиакомпании "Россия" не дали сесть в местном аэропорту из-за плохих погодных условий. Известно, что Airbus A319 находился уже на подлете к городу, но был вынужден вернуться. Пассажиры отмечают, что пилот совершил несколько кругов над пунктом назначения. Однако, грозовые облака над Храброво не дали экипажу совершить маневр на посадку.

Отметим, что в результате самолет сел в аэропорту "Пулково". Спустя некоторое время его обратно направили в Калининград, где он благополучно приземлился.

Ранее Piter.tv писал о том, что в метро Петербурга появятся 70 новых вагонов.

Фото: Piter.tv