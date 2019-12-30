Вылет сразу семи рейсов отменили из "Пулково"

Причина пока не известна.

Данные онлайн-табло аэропорта сообщают, что "Пулково" отменил сразу семь рейсов за сегодня. Среди них вылеты самолётов авиакомпании "Azur Air" в Дубаи и Анталью, авиакомпании "Азимут" — который направлялся в Ростов-на-Дону и Брянск, "Nordwind" — в Ханчжоу, "ИрАэро" и "Нордавиа"— в Москву.

Пока о причинах отмены такого количества вылетов ничего не известно. Кроме того, на два часа был задержан вылет самолёта авиакомпании "Air Astana" в Алматы.

Другие рейсы отправились по расписанию.

Ранее мы сообщили, что в Петербург прилетел первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами.

Фото: Pixabay