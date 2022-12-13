Вылет нескольких рейсов из Сочи в Петербург задерживается из-за погоды

Пассажиров просят следить за расписанием на сайте аэропорта.

Сегодня, 18 марта, вылет самолетов из Сочи в Петербург задерживается. Причиной тому стал густой туман. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Решение о посадке самолета принимают пилоты. На данный момент задерживаются 24 рейса. Добавим, что опаздывают из-за погодных условий не только самолеты на вылет, но и на прилет.

Несколько рейсов и вовсе отменили. Пассажиров просят следить за расписанием на сайте аэропорта. До конца дня на территории города будет туман.

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Фото: Piter.tv