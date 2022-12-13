  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Петербурга в Азербайджан запустят два прямых рейса в этом сезоне
Сегодня, 10:36
40
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга в Азербайджан запустят два прямых рейса в этом сезоне

0 0

Самолеты будут летать в Гянджу.

В Пулково запустили два прямых рейса из Петербурга в Азербайджан. Самолету будут летать в Гянджу  второй по площади и третий по населению городом Азербайджана. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Выполнять рейсы будет авиакомпания  Azerbaijan Airlines. Самолеты будут летать по воскресеньям. Первый рейс отправится в путь 19 марта. 

Кроме того, перелеты в Баку запускает авиакомпания "Россия". Перелеты осуществляются по вторникам и пятницам.

Ранее на Piter.tv: в Горелово злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с АЗС.

Фото: Piter.tv

Теги: азербайджан, перелеты, пулково, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии