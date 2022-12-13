Из Петербурга в Азербайджан запустят два прямых рейса в этом сезоне

Самолеты будут летать в Гянджу.

В Пулково запустили два прямых рейса из Петербурга в Азербайджан. Самолету будут летать в Гянджу второй по площади и третий по населению городом Азербайджана. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Выполнять рейсы будет авиакомпания Azerbaijan Airlines. Самолеты будут летать по воскресеньям. Первый рейс отправится в путь 19 марта.

Кроме того, перелеты в Баку запускает авиакомпания "Россия". Перелеты осуществляются по вторникам и пятницам.

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Фото: Piter.tv