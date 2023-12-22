Смольный запланировал выкупить более 30 соцобъектов в 2024 году

Согласно документу, комитеты и районные администрации будут готовить обоснованные заявки на выкуп конкретных социальных объектов.

В ходе рабочего заседания губернатора Александра Беглова с участниками городского правительства был утверждён порядок выкупа объектов недвижимости, которые планируется приобрести за счёт адресной инвестиционной программы.

Как информирует пресс-служба Смольного, список таких объектов, которые будут выкуплены в собственность Петербурга, составляется ежегодно. Утверждённый проект постановления городского правительства определяет порядок взаимодействия государственных органов при формировании списка объектов, которые будут выкуплены в текущем финансовом году и плановом периоде.

Согласно документу, комитеты и районные администрации будут готовить обоснованные заявки на выкуп конкретных социальных объектов. Каждая заявка будет подвергнута анализу и обсуждению на специальных межведомственных совещаниях, что позволит более точно планировать расходы из городского бюджета.

В текущем году планируется выкупить 32 социальных объекта за счет адресной инвестиционной программы. Среди них 16 объектов образования, 8 объектов здравоохранения, три дороги, а также пять социальных объектов: подцентр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, центр социальной помощи семье и детям, спортивный комплекс, объект для нужд городского мониторингового центра, объект для размещения культурно-досугового центра.

Ранее мы сообщили о том, что создание единой системы уборки улиц Петербурга займет 1,5 года.

Фото: Piter.TV