Сам писатель никак не комментировал информацию о своих долгах.

В среду, 25 декабря, стало известно, что писателя Виктора Пелевина ищут за долг в 234 рубля. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.

Как оказалось, писатель не оплатил госпошлину, которую он должен был оплатить после суда, связанного с налогами ИП. Отмечается, что автор популярных книг зарегистрировал ИП год назад

Писатель пока никак не комментировал информацию о своих долгах. Отметим, что личность автора до сих пор остается тайной для общественности.

Виктор Пелевин – автор множества популярных литературных произведений, первое из которых, сказка "Колдун Игнат и люди", было опубликовано в 1989 году. Самым известным романом автора является "Generation П". Во всем мире было продано более 3,5 миллионов экземпляров романа, книга получила ряд премий, в частности, немецкую литературную премию имени Рихарда Шёнфельда, и приобрела статус культовой.

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