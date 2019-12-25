Среди которых фильмы "Пальма" и анимационная картина "Коты Эрмитажа".

В среду, 24 декабря, стало известно о том, что Фонд кино назвал проекты, которым выделит финансирование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что список состоит из 21 картины. Среди них есть киноленты "Пальма" и анимационная картина "Коты Эрмитажа". Кроме того, в список также попали "Аманат", "Бешенство", "Гензель и Гретель", "День города", "Казнь" и другие российские киноленты.

Отмечается, что поддержку получат компании, не входящие в число кинокомпаний-лидеров.

Ранее мы сообщали о том, что названы самые популярные музыкальные треки у петербуржцев.

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