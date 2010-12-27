Названы самые популярные музыкальные треки у петербуржцев 

Оказалось, что самым популярным треком у жителей Санкт-Петербурга стала композиция Life поп-певицы Zivert.

В среду, 25 декабря, стало известно, какие музыкальные треки наиболее популярны среди жителей Петербурга. Соответствующее исследование провела соцсеть "Одноклассники".

Как оказалось, чаще всего петербуржцы слушают композицию Life поп-певицы Zivert. После разместилась песня Артура Пирожкова "Зацепила". трете место досталось Anivar с "Либимый человек".

Отмечается, что в топ-10 также вошли треки "Под гипнозом" Artik & Asti, "Незабудка" Тимы Белорусских, а также другие композиции Anivar, Artik & Asti, Стаса Михайлова, дуэта #2маши и Rauf & Faik.

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