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Виктора Фисенко назначили замглавы Минздрава

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Ранее чиновник трудился в Приморском крае.

Виктора Фисенко назначили замглавы Минздрава. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Назначение утверждено распоряжением правительства РФ.

Назначить Фисенко Виктора Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации

говорится в тексте документа

Ранее чиновник занимал должность вице-губернатора — директора департамента здравоохранения Приморского края. На этом месте он был с 2019 года. В сфере деятельности Фисенко находились вопросы физической культуры и спорта.

Ранее Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев.

Видео: YouTube/Право на лекарство

Теги: виктор фисенко, минздрав, приморский край
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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