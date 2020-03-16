Виктора Фисенко назначили замглавы Минздрава. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Назначение утверждено распоряжением правительства РФ.
Назначить Фисенко Виктора Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации
говорится в тексте документа
Ранее чиновник занимал должность вице-губернатора — директора департамента здравоохранения Приморского края. На этом месте он был с 2019 года. В сфере деятельности Фисенко находились вопросы физической культуры и спорта.
Ранее Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев.
Видео: YouTube/Право на лекарство
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