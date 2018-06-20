Виктор Сухоруков попал в больницу: причины госпитализации

Народного артиста России забрали в больницу во время спектакля.

Накануне в Москве госпитализировали народного артиста России Виктора Сухорукова. Скорая помощь увезла актера прямо со спектакля "Встречайте, мы уходим" в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом пишут "РИА Новости".

Все произошло, когда спектакль подходил к концу. Во время одной из сцен Сухоруков должен был перепрыгнуть через ковер. Однако задумка режиссера привела к травмированию артиста: он споткнулся и упал.

Сухоруков сообщил своим коллегам по цеху, что у него "вылетела" рука. Покинуть сцену он смог только с помощью посторонних.

Зрителям Виктор Сухоруков известен по роли старшего брата Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. С 2002 года артист служит в Театре имени Моссовета.

Ранее мы писали, что в 88 лет умер режиссер "Афони" Георгий Данелия.

Видео: Instagram / victor_sukhorukov_fan