В 88 лет умер режиссер "Афони" Георгий Данелия

О смерти режиссера сообщила семья.

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на семью режиссера.

Еще в феврале режиссера госпитализировали из-за воспаления легких. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года. В 1931 года вся семья переехала в Москву. Данелия окончил Московский архитектурный институт и в 50-е годы работал архитектором в Институте проектирования городов. После этого он продолжил свое обучение и поступил на Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова. В 1959, по окончании курсов он начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

Его дебютная картина "Сережа" по одноименной повести Веры Пановой вышла на экраны в 1960 году. Его фильм получил Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Вчера, 3 апреля, умер Алексей Булдаков.

Фото: === ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДАНЕЛИЯ ===/ ВК